Festa a San Michele Mondovì: nel week-end tanti appuntamenti e l'intitolazione del teatro a Piero 'Piter' Pecchenino

Conto alla rovescia per la sesta edizione della taglio del nastro alla VI edizione della Festa di San Michele Mondovì , organizzata dal comune, dalla Pro loco e dalla parrocchia, in programma dal 24 al 26 settembre.

I festeggiamenti prenderanno il via venerdì 24 settembre con "Puliamo il Mondo", iniziativa rivolta in primo luogo ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie, ma che coinvolgerà con piacere anche gli adulti con l'obiettivo di sensibilizzare il maggior numero possibile di persone sul rispetto dell'ambiente. L'appuntamento è per fissato per le 9 dalla saletta comunale. Grazie alla cooperativa Proteo, verrà fatta una lezione sull'importanza della raccolta differenziata e a seguire tutti i volenterosi proseguiranno le attività, nel rispetto delle norme anti covid, per le vie del paese.