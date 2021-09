“No Biodigestore a Borgo San Dalmazzo": si riparte con un incontro pubblico

Lunedì 27 settembre, ore 20,45, incontro pubblico promosso dal Comitato “No Biodigestore a Borgo San Dalmazzo”, presso la Sala polivalente di Piazza della Meridiana di Gesù Lavoratore a Borgo San Dalmazzo

"Nel settembre 2019 per la prima volta si veniva a conoscenza della decisione del Comune di Borgo San Dalmazzo di accettare la realizzazione sul suo territorio comunale di un grande impianto di biodigestore per il trattamento dei rifiuti di tutta la Provincia e anche oltre. Fin da subito i cittadini hanno denunciato la gravità di tale decisione sia perché non era stata indicata nel programma elettorale del sindaco Beretta, sia perché oramai da oltre 40 anni Borgo deve convivere con i problemi della discarica consortile di Via Ambovo.

Per contrastare tale decisione si è costituito il nostro Comitato, promuovendo vari incontri pubblici, una raccolta firme, articoli sui giornali, banchetti informativi, ecc.

A due anni dalla grave decisione presa dal sindaco Beretta, è oggi il momento di fare il punto sulla situazione sull’evolversi della vicenda.

Allo stesso tempo è necessario rivolgere uno sguardo all’attività amministrativa del nostro Comune, che risulta essere in una situazione di paralisi più completa (sono bloccati gli interventi nel centro storico che erano stati promessi, Largo Argentera nel più completo degrado, così come la Caserma Mario Fiore e il palazzo Bertello, le frazioni dimenticate e la viabilità nell’abbandono come nel caso di Via Grandis)

Al fine di affrontare questi argomenti abbiamo dunque convocato questo incontro del 27 settembre, al quale invitiamo cittadini ed associazioni a partecipare".

Interverranno: la parlamentare Chiara Gribaudo, Franco Dini del Comitato No Biodigestore e Mauro Fantino, Consigliere comunale di Borgo san Dalmazzo.

L’incontro avverrà nel rispetto delle vigenti norme anti covid, consentendo l’accesso alla sala incontri nel numero di posti a sedere messi a disposizione e con l’uso della mascherina.