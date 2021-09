“L'inquinamento dell'aria finisce ai confini di Borgo San Dalmazzo?” È la domanda che si pone il sindaco Gian Paolo Beretta in merito alle misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento da polveri sottili nel bacino padano.

Ecco perchè, congiuntamente con il comune di Cuneo, ha deciso mesi fa di presentare ricorso al Tar (Tribunale amministrativo regionale) contro il provvedimento antosmog che limita fortemente la circolazione dei veicoli fino alle categorie di motorizzazioni Euro 2 benzina ed Euro 4 diesel. E che dal 15 settembre 2023 estenderà il divieto ai veicoli con omologazione uguale ai Diesel Euro 5.

“È un provvedimento iniquo che abbiamo subìto e che ci colpisce solo perché abbiamo più di 10 mila abitanti”, continua Beretta.

Ricordiamo che il cosiddetto blocco ai Diesel è entrato in vigore il 15 settembre e riguarda nove comuni della Granda: le sette sorelle Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Savigliano e Saluzzo, e i due centri sopra i 10mila abitanti Borgo San Dalmazzo e Busca.

Il sindaco Gian Paolo Beretta ha firmato, in data 20 agosto, l'ordinanza sulla qualità dell'aria con misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni. Lo ha fatto in ottemperanza ad una direttiva europea e quindi regionale. Il documento è disponibile in allegato in fondo all'articolo in pdf con tutte le strade interessate dalle limitazioni. Tra i veicoli esentati sono stati inseriti anche i mezzi di enti pubblici, proprio come a Busca e Cuneo.

“Come sindaco sono stato costretto a emanarla – conclude il primo cittadino -. Ma non la condivido. È un provvedimento che crea discrepanze economiche e sociali. Il rischio è che adesso la gente non passerà più per Borgo a fare compere o acquisti. Lo smog esiste solo a Borgo e Cuneo e fuori dai nostri confini l'aria è pulita? Ecco le ragioni del ricorso al Tar”.

Intanto il comune borgarino si sta adeguando per la cartellonistica necessaria a informare in modo adeguato gli automobilisti.

A scanso di equivoci è importante sottolineare che, nonostante il ricorso al Tar, l'ordinanza sulla qualità dell'aria è efficace dal 15 settembre 2021. Dunque è possibile incorrere nelle sanzioni previste.

Ricordiamo che i veicoli coinvolti nelle limitazioni possono circolare, con un tetto di chilometri assegnati su base annuale, grazie al progetto regionale MOVE IN