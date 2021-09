Tre concorsi pubblici in Comune a Bra per 16 posto di ruolo

Scade giovedì 30 settembre 2021 alle ore 24 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai tre concorsi pubblici banditi dal Comune di Bra il 31 agosto scorso per la copertura di 16 posti di ruolo a tempo pieno.



Questi, nello specifico, i concorsi banditi:

• Concorso pubblico, tramite eventuale preselezione, titoli ed esami, per la copertura di 3 posti di “Assistente sociale” (Categoria professionale D CCNL Funzioni Locali). E’ richiesta l’abilitazione ed iscrizione all’Albo degli Assistenti sociali, nonché la Patente di guida categoria B;

• Concorso pubblico, tramite eventuale preselezione, titoli ed esami, per la copertura di complessivi 5 posti di “Istruttore Direttivo” amministrativo, categoria professionale D. Titolo di studio richiesto: Laurea (vedere nel bando l’elenco delle lauree ammesse);

• Concorso pubblico, tramite eventuale preselezione e soli esami, per la copertura di complessivi 8 posti di “Istruttore Amministrativo” categoria professionale C. Titolo di studio richiesto: Diploma di maturità;



Negli ultimi due concorsi sopra segnalati si possono indicare per ciascuno fino a cinque posti per i quali concorrere. A questo proposito l’Ufficio personale del Comune, in due FAQ pubblicate sul sito istituzionale, ha precisato che “pur essendo riservati due dei posti a concorso agli ex militari di ferma breve o prefissata, ciò non significa che al concorso per tali due posti possano partecipare solo i congedati di ferma militare oppure che, viceversa, i congedati di ferma militare non possano partecipare al concorso per gli altri posti, non riservati. Vuole dire invece che, al termine del concorso, una volta stilate le graduatorie di merito per quei due posti, essi verranno attribuiti non al primo di ciascuna graduatoria, bensì con precedenza, quale che sia la loro posizione in classifica finale, agli eventuali concorrenti riservatari per conclusa ferma breve o prefissata, ma solo se questi ultimi avranno superato le relative prove d’esame e siano risultati idonei, cioè inseriti nella graduatoria finale. Nel caso che nessun riservatario partecipi per uno o entrambi tali posti, oppure che nessun riservatario superi le prove, i due posti riservati verranno attribuiti normalmente come gli altri, nell’ordine della classifica di merito delle rispettive graduatorie”.



L’elenco completo dei requisiti richiesti per poter partecipare ai diversi concorsi è visibile sui bandi integralmente pubblicati nella sezione “Bandi di Concorso” dell’Amministrazione trasparente del Comune di Bra (link diretto: http://bra.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/1237391), dove verranno pubblicate anche tutte le successive comunicazioni relative alla procedura concorsuale e all’Albo pretorio. Per tutti i concorsi banditi le domande di ammissione dovranno essere redatte in formato elettronico e inviate entro il 30 settembre 2021, unitamente ai documenti richiesti, esclusivamente mediante la posta certificata (PEC) personale dell’interessato alla casella comunebra@postecert.it. Non verranno accettate domande di partecipazione presentate di persona o spedite con altri mezzi, in particolare a mano o tramite raccomandata, fax o posta elettronica non certificata o PEC non intestata univocamente al concorrente.

I concorrenti verranno sottoposti ad una eventuale prova pre-selettiva e, se ammessi, ad una prova scritta e ad una orale. Le eventuali prove pre-selettive e quelle scritte si svolgeranno in presenza, in aule informatiche, nei mesi di ottobre e novembre 2021: materie d’esame, date e luoghi di espletamento sono già indicati nei bandi di concorso. In base alla vigente normativa anti-Covid 19, per essere ammessi in aula sarà richiesta la certificazione verde “Green pass” in corso di validità, oppure l’attestazione di guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 non anteriore a 6 mesi, oppure l’attestazione di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Personale e Organizzazione al numero 0172.438315 o scrivere a studi@comune.bra.cn.it.