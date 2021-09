"Uscire dal silenzio si può": a Dronero l'incontro del Centro Antiviolenza Donne Mai+Sole

Promosso dal comune di Dronero, sabato 25 settembre alle ore 17.30, presso la Sala Milly Chegai si terrà l'incontro "Uscire dal silenzio si può" del Centro Antiviolenza Donne Mai+Sole.



Come prevenire e sostenere le donne ed i bambini vittime di violenza. Interverranno Adonella Fiorito (presidente Mai+Sole), Petra Senesi (psicoterapeuta assessora alla cultura di Savigliano), Delfina Quaglia (avvocata esperta in diritto di famiglia della persona e dei minori, accreditata al fondo regionale vittime di violenza) e Sonia Chiardola (psicoterapeuta assessora pari opportunità di Dronero).



L'incontro vuol essere informativo e propedeutico alla partenza di un eventuale corso di formazione per nuove volontarie dell'Associazione, cosicché la presenza di Mai+Sole sul territorio di Dronero e limitrofi possa essere sempre più capillare ed efficace.



L'ingresso è libero, possibile però soltanto per le persone in possesso del Green Pass.