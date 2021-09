Noleggio piattaforme aeree: perché sono importanti

Lavorare in alta quota è pericoloso, tuttavia, se tutte le accortezze del caso vengono applicate, si riesce a lavorare nel massimo della sicurezza possibile sicurezza.

Qui di seguito analizzeremo alcuni punti fermi che dovrebbero essere sempre controllati maniacalmente prima di iniziare un lavoro che richieda il noleggio piattaforme aeree.

Piano di camminamento

Prima di salire in alta quota, quello che si dovrebbe tassativamente fare è chiedersi: “la piattaforma è abbastanza resistenza per sorreggere il peso degli operai?”

Bisogna quindi essere sicuri che, la piattaforma sia in grado di reggere il peso di un nutrito gruppo di operai, qualsiasi sia la fisicità delle persone. Si tratta quindi di una stima, da fare lasciando ampio margine di certezza.

Sicurezza estrema della scala di accesso

La scala di accesso alla piattaforma, al di là della sua tipologia, deve rispondere alle normative vigenti. Dovete obbligatoriamente tenere copia della documentazione necessaria a dimostrare quanto affermato, in caso di controlli.

Inoltre deve essere ben specificato se la scala è in appoggio: con un angolo sicuro, se esce oltre al piano di sbarco, se è legata in cima o ancorata ad un gancio ferma scala.

Fori, botoli e lucernari

Botole aperte e non segnalate, lucernari non protetti e scarsa visibilità in generale, possono causare degli epiloghi catastrofici.

Proprio per questo motivo, all’interno di una piattaforma è importante garantire una visibilità ottima in qualsiasi momento della giornata.

Una verifica attenta deve confermare che l’apertura sia protetta da parapetti o grigliati pedonabili.

Preparazione ed addestramento

Lo si dà sempre per scontato ma andrebbe ribadito sempre: tutti coloro che lavorano in quota, devono necessariamente essere addestrati e preparati per gestire un’altezza importante.

Salire su di una piattaforma non è sicuramente per tutti e chi lo fa deve saper gestire ogni eventuale situazione. Manovre di soccorso e di evacuazione di emergenza devono essere conosciute ed è necessario saperle gestire in caso di situazioni particolari.

La non preparazione adeguata potrebbe ledere non solo la persona stessa ma anche gli altri compagni di squadra.

Dispositivi anticaduta mal gestiti

Quando si progetta una piattaforma per lavorare in quota, non bisogna pensare al risparmio: una linea vita non certificata o ancorata male potrebbe causare feriti. Attenzione sempre alla falsa sensazione di sicurezza!

Affidarsi al noleggio di piattaforme aree

Questi sono solo alcuni dei punti da tenere ben a mente. Tuttavia, per una sicurezza globale e totale, la cosa giusta da fare è quella di affidarsi sempre a dei professionisti del settore.

Noleggiare piattaforme aeree significa lavorare in totale tranquillità sapendo che, le norme e le regole, vengono tutte completamente rispettate.

Il noleggio vi permette di usufruire di macchinari moderni, nuovi ed efficienti. Inoltre, costantemente monitorati per avere la massima sicurezza possibile.

Si tratta di un servizio completamente versatile perché in grado di adattarsi perfettamente al cliente. Ogni piattaforma viene realizzata “su misura” cercando di soddisfare in toto le necessità del cliente.

Anche le tempistiche sono importanti: quando si noleggiano delle piattaforme aree, trovare un accordo e una disponibilità immediata diventa fondamentale.