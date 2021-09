Totale personalizzazione dei timbri e spedizione immediata? Con MisterTimbri.it

Che si tratti di un’occasione speciale, una necessità professionale legata al lancio di una nuova attività o per la gestione delle esigenze d’ufficio, MisterTimbri.it permette di realizzare timbri personalizzati sfruttando un’offerta completa, che include timbri autocomponibili, a fuoco e ceralacca. La consegna può avvenire anche in appena 24 ore e ogni acquirente gode del supporto di autentici esperti del settore, con possibilità di spedizione gratuita.

Operativo dal 2008, lo store permette di comporre ogni tipologia di timbro sfruttando il logo o la grafica preferita. Del catalogo fanno parte, in particolare, timbri autoinchiostranti, a fuoco, ceralacca, per l’uso in ufficio, a secco, autocomponibili, penne timbro e datari.

I processi di lavorazione si realizzano con grande attenzione, impiegando i software e i macchinari più all’avanguardia. L’efficacia delle apparecchiature ha reso possibile un importante incremento della produzione, con la riduzione dei tempi di attesa.

A ciò vengono abbinati prezzi contenuti e prodotti caratterizzati dall’alta qualità. Ma i vantaggi di scegliere MisterTimbri.it riguardano anche le spedizioni che si realizzano in appena un giorno lavorativo e possono verificarsi in tutta Italia ed Europa. Non solo. Il cliente può provvedere alla creazione del timbro in autonomia. E per quello che riguarda i quantitativi minimi, si può richiedere anche un solo pezzo.

In appena quattro step si completa l’acquisto dei timbri online. Dopo aver selezionato il timbro più rispondente alle proprie necessità, si passa alla fase di personalizzazione (che può realizzarsi anche attraverso il caricamento di un file per la creazione di timbri con logo). Segue l’approvazione dell’anteprima di stampa e infine la conclusione dell’acquisto con il pagamento (tra le opzioni disponibili troviamo PayPal e pagamento in contrassegno).