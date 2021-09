Al Museo diocesano di Cuneo si scopre la lingua dei segni e si incontra l'arte di Caravaggio

Due appuntamenti speciali al museo diocesano nel mese di settembre: lingua italiana dei segni e Caravaggio

SABATO 25 SETTEMBRE ore 16.00 | Parlare con le mani Attività per bambini 5 - 10 anni





Siamo giunti al penultimo appuntamento dei laboratori estivi del Museo Diocesano di Cuneo dedicati ai bambini di età compresa tra 5 e 10 anni. Abbiamo giocato con la matematica, creato con le tempere, imparato l'inglese ... ora è la volta di conoscere un nuovo linguaggio: la Lingua italiana dei Segni. Bambini e ragazzi verranno condotti alla scoperta del museo, ma con una nuova prospettiva: le opere d'arte e i giochi saranno un veicolo per imparare nuove espressioni e nuovi modi di comunicare. Per vivere in modo nuovo l'esperienza della scoperta e dell'apprendimento.





INFO PRATICHE

Museo Diocesano San Sebastiano | Contrada Mondovì - Cuneo

Costo: 7€ a bambino (laboratorio + merenda) da versare all'arrivo in museo

Durata del laboratorio: 16.00 – 17.30

Prenotazione obbligatoria su www.museodiocesanocuneo.it scrivendo a museo@operediocesicuneo.it o al numero 353 426 1755. I posti sono limitati.





DOMENICA 26 SETTEMBRE ore 16.00 | Luci e ombre di Caravaggio

Attività per famiglie con bambini 5 - 10 anni





Michelangelo Merisi da Caravaggio è uno degli artisti più controversi ed emozionanti della storia. Il suo modo di dipingere con la luce e di osservare la realtà è diventato leggendario. Il laboratorio del Museo Diocesano San Sebastiano guiderà le famiglie nella lettura delle sue opere più conosciute, per poi diventare protagonisti di una personale interpretazione del mondo attraverso, luci, ombre, cornici e composizioni...





INFO PRATICHE

Museo Diocesano San Sebastiano | Contrada Mondovì - Cuneo

Costo: 10€ a famiglia (8€ con il coupon de La Guida) da versare all'arrivo in museo

Durata del laboratorio: 16.00 – 17.30

Prenotazione obbligatoria su www.museodiocesanocuneo.it scrivendo a museo@operediocesicuneo.it o al numero 353 426 1755. I posti sono limitati.





Nel mese di ottobre si continuerà poi con Anche i supereroi si emozionano ultimo appuntamento della rassegna “Non è ciò che sembra” (2 ottobre) e Jouer ai muse’e per imparare il francese divertendosi (9 ottobre)