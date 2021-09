Bra: due fine settimana di "Sport a porte aperte"

Un'immagine di Sport in Piazza 2019

Le restrizioni imposte dalle norme anti Covid non fermano lo sport braidese.

Quest’anno, vista la difficoltà di riproporre il tradizionale appuntamento con “Sport in Piazza”, l’Amministrazione comunale e le associazioni sportive del territorio hanno deciso di ricorrere a una formula diversa.

L’appuntamento si chiama “Sport a porte aperte” e prevede per due fine settimana (il 25 e 26 settembre e il 2 e 3 ottobre) la possibilità di organizzare appuntamenti con i singoli sodalizi, per provare in piena sicurezza le diverse discipline sportive.

Per partecipare è sufficiente contattare l’associazione desiderata. L’elenco dei sodalizi partecipanti, con le relative informazioni e recapiti, è pubblicata sul sito internet del Comune.