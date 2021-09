Camminata naturalistica a La Morra sul “Sentiero della Terra” 

Il prossimo 24 settembre a La Morra, ci si potrà calare nell’affascinate e suggestivo paesaggio delle Langhe, grazie alla camminata naturalistica “Il Sentiero della Terra”, organizzata dall’Ufficio Turistico e condotta da Guido Camia.



La partenza è prevista per le 19.30 dall’ufficio turistico, in Piazza Martiri, 1 a La Morra. Il tema sarà la natura e l’uomo, una passeggiata alla scoperta del lato sconosciuto della natura e dei legami segreti tra la terra e l'essere umano. I partecipanti potranno portare il necessario per cenare e, durante la sosta, sarà dato il tempo di consumare e condividere cibo e bevande.



Guido Camia, accompagnatore naturalistico di grande esperienza ed esperto conoscitore del territorio, durante il percorso, con soste didattiche scelte appositamente in base al luogo e al panorama, racconterà ai partecipanti come sono nate le Langhe e contemporaneamente come la specie Homo si sia espansa ed evoluta su questo territorio. Si parlerà inoltre della vita delle piante e, attraverso un apparecchio speciale, Camia farà ascoltare la "voce" degli alberi.

Saranno 5 emozionanti chilometri, che si snoderanno dal centro di La Morra per raggiungere la frazione Croera, 480 metri sul livello del mare, per poi proseguire attraverso i sentieri in mezzo alle vigne fino al punto panoramico dove è sito l'acquedotto di Vergne, per poi risalire lungo la dorsale del Bricco del Dente e rientrare a La Morra lungo la strada provinciale.

“Il Sentiero della Terra” è una camminata adatta a tutti e avrà una durata di circa 2 ore e 30 minuti, comprese le tappe didattiche e la pausa per la cena al sacco.



La prenotazione è obbligatoria, per contatti, informazioni e prenotazioni:

Pagina Facebook e Instagram: @lamorraturismo

Tel.: 0173500344

E-mail: info@lamorraturismo.it