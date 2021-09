Grande ritorno alla tradizione e ai sapori di un tempo con la produzione vinicola nelle proprie case.

Questo è possibile anche grazie al mercato stagionale delle uve da vino presso il MIAC, in via Bra 77, in frazione Ronchi, a Cuneo. La scelta è ampia e variegata: dal Dolcetto al Barbera e tante altre varietà del territorio.



Il mercato è partito il 15 settembre e durerà fino al 4 ottobre con apertura tutti i giorni dalle 7,30 fino alle 19.