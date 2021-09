Escursione in bici per scoprire le terre di Suniglia e le tracce della civiltà contadina

Il Centro di Turismo Escursionistico (C.T.E.) di Savigliano, con la collaborazione della Consulta Cultura e Promozione del Territorio, del Circolo Amici della Sanità e del Green Village La Sirenetta, hanno organizzato nella giornata di sabato 25 settembre, una visita all’antico mulino e alla frazione di Suniglia (5 – 6 km da Savigliano), una parte del territorio saviglianese compresa fra il Rio Chiaretto e il torrente Maira, terre a monte delle quali c’erano, prima del 1500, prati umidi, ricchi di acque e canali che a valle hanno visto la comparsa delle prime manifatture, mulini, martinetti, segherie e torchi per l’olio, che sfruttavano la forza idraulica dell’acqua.

Useremo la bicicletta per recarci nella frazione di Suniglia e visitarla, il percorso è adatto a una normale bicicletta (in ordine e con pneumatici in buono stato!).

La partenza è prevista alle ore 10 dal Molo di Piazza del Popolo, pranzo al sacco o take away su prenotazione per gli iscritti alla gita, presso il lago La Sirenetta, ritorno alle ore 17 circa, al Molo di Piazza del Popolo.

Numerosi i beni artistici e naturalistici che saranno oggetto di visita, oltre all’antico mulino non mancherà la visita a un bosco di pianura, dove saranno liberati animali selvatici a cura del Centro di recupero della fauna selvatica di Bernezzo, a cascina Baiotta dove il capitano Vincenzo Stevano, a inizio ‘900, iniziò a raccogliere coltivare in un campo sperimentale varietà di frumento provenienti da tutto il mondo, che catalogò indicandone pregi e difetti a favore dei contadini saviglianesi, ma ci saranno tanti altri beni che troveremo sul percorso (compresi il nuovissimo Green Village e l’antico castello, costruito su preesistenze romane).

La visita alla frazione sarà guidata da un accompagnatore naturalistico, da ciclo-guide del Monviso e da un accompagnatore di MtB.

L’iscrizione prevede il versamento di una offerta di 5 euro a persona, 10 euro a famiglia, che serviranno per la costruzione di una bacheca informativa in legno, che sarà realizzata dal gruppo di volontari per la protezione Civile sul sentiero “Bruno Tortone”.

Per informazioni e adesioni: 340 9009991 Centro di Turismo Escursionistico del Buon Cammino di Savigliano.