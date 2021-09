Bene Vagienna, il sito archeologico al centro delle Giornate Europee del Patrimonio

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, quest’anno incentrate sul Patrimonio Culturale, sabato sera Bene Vagienna ospiterà una conferenza di presentazione delle indagini condotte nel sito archeologico di Augusta Bagiennorum, denominata ‘Archeologia senza scavo’. L’evento avrà luogo in via Roma 125, nel Palazzo Lucerna di Rorà, con inizio previsto per le 20.30.

Alla manifestazione culturale interverranno Gian Battista Garbarino, della Soprintendenza Archeologica delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, nonché direttore dell’area archeologica, assieme a Chiara Colombero e Luigi Sambuelli del Dipartimento di Ingegneria, dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino. Dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino Cesare Comina.

L’inizio della conferenza è stata anticipata di 15 minuti per evitare assembramenti all’ingresso e permettere il corretto controllo del green pass. Rimangono invariati gli orari delle visite guidate.