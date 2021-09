"La gestione dei rifiuti: un problema o un’opportunità di risparmio per tutti?", incontro a Sommariva del Bosco

La nuova Associazione Ambiente 21 SdB, costituitasi in Sommariva Bosco per la salvaguardia, valorizzazione e tutela del territorio, ambiente urbano, verde pubblico e biodiversità, benessere animale, si presenta alla popolazione sommarivese con un programma di incontri per il prossimo autunno; il primo è dedicato al delicato tema dei rifiuti, un problema aperto e di non facile gestione da cui possono derivare situazioni di degrado urbano e igiene pubblica.E’ tuttavia possibile, attraverso una azione educativa e informativa costante nei confronto della popolazione unita alle opportune scelte di tipo amministrativo, trasformare questo problema in una opportunità: la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti se ben gestiti sono certamente un’occasione di risparmio per la comunità e per i singoli cittadini. Con l’incontro del 1 ottobre che si terrà nell'auditorium Seyssel, nella chiesa dei Battuti bianchi sommarivese, inizia un percorso che vuol essere di valorizzazione del paese, al servizio dei cittadini e per il bene comune, ponendosi a fianco delle istituzioni con atteggiamento collaborativo, mettendo a disposizione competenze e azioni di volontariato.Il titolo dell'incontro è "La gestione dei rifiuti: un problema o un’opportunità di risparmio per tutti?" a cura di Enrico M. Combetto - Comitato Scientifico dell’Associazione Ambiente 21 SdB con la partecipazione di Giuseppe Dacomo, Presidente del Consorzio Albese Braidese Servizi e Rifiuti, Ettore Chiavassa, Associazione Sentinelle Ecologiche del Roero, Fabiano Porcu, Direttore Coldiretti Cuneo, Silvio Artusio Comba, Presidente Associazione Sindaci del Roero. La manifestazione si terrà nel rispetto delle norme vigenti per la tutela della salute pubblica