Viaggio nel tempo e nello spazio a Cherasco leggendo le rocce e le forme del paesaggio

In occasione della nona edizione della "Settimana del Pianeta Terra", l’Associazione professionale "Proteo Fare Sapere Cuneo" in collaborazione con il Comune di Cherasco, organizzano una serie di eventi per sollecitare grandi e piccini a un’attenzione più stretta e attenta verso il nostro pianeta. E lo fanno partendo dal ricordo del Geologo Dott. Piergiorgio Rossetti, cittadino cheraschese morto improvvisamente nell’agosto 2019, il quale ha accompagnato tanti alunni delle scuole primarie sui terreni cheraschesi alla ricerca di fossili o tracce del passato.

Il progetto prevede una conferenza divulgativa dal titolo "Cherasco e il suo territorio: Viaggio nel tempo e nello spazio leggendo le rocce e le forme del paesaggio", curata dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino. La conferenza è indirizzata ai docenti e a tutti coloro che intendono capire di più del presente, dei cambiamenti climatici e non solo, partendo dallo studio del passato.

I docenti universitari forniranno gli strumenti necessari per affrontare la lettura di un territorio dal punto di vista scientifico e geologico con approfondimenti mirati alla conoscenza dei siti di importanza geologica e naturalistica che insistono sul nostro territorio.

La conferenza si terrà il 9 ottobre presso il Palazzo Comunale della Città di Cherasco e avrà la seguente scansione:

MATTINO

Registrazione partecipanti: ore 8:30

Saluti: ore 9:00

Inizio: ore 9:30

Breve comunicazione di laboratorio didattico per i bambini 3-6 anni lungo il sentiero in Cherasco dedicato a Piergiorgio Rossetti, a cura di Alessandra Bogetti e Elena Martone Scuola dell’Infanzia IC Sebastiano Taricco.

Conferenza: Le rocce e i cicli climatici: i sedimenti marini deposti milioni di anni fa ci aiutano a capire e interpretare il cambiamento climatico attuale. I cicli climatici hanno sempre caratterizzato la storia della Terra? Dove si celano gli indizi per conoscerli e capirli? Il cambiamento in atto è già avvenuto in passato? Analizzando le informazioni presenti sui mass media, sui social media, e i dati scientifici, si discuterà dei cicli biogeochimici e climatici del passato e del presente, e si svelerà come informazioni preziose siano presenti a Cherasco e nel suoi dintorni, a cura di Francesca Lozar e Alan Mancini.