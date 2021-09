La dottoressa Pinuccia Carena diventa “Maestro Dpo”

La Data Protection Officer (DPO) dell’Asl CN1, CN2 e azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, Pinuccia Carena, ha brillantemente superato l’esame presso l’Accademia Italiana per la privacy entrando a far parte, unica DPO della sanità piemontese, dell’albo dei Maestri dell’Istituto Italiano per la privacy e la valorizzazione dei dati personali che garantisce le competenze di professionisti qualificati in materia di protezione dati personali e cybersicurezza.

Il riconoscimento è avvenuto dopo il superamento di un esame a seguito di un corso di 160 ore in cui sono stati trattati tutti i temi: dall’intelligenza artificiale alle applicazioni nel mondo del lavoro, con un'ottica particolare rivolta alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone.