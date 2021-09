Alunni di Scienze Motorie del liceo di Mondovì in Sardegna per il "progetto vela"

Una settimana in Sardegna in barca a vela. Il sogno di ogni studente. Un sogno realizzato e ancora in corso di realizzazione per alcuni allievi che hanno aderito al Progetto Vela, organizzato dal dipartimento di Scienze Motorie del Liceo “Vasco Beccaria Govone” di Mondovì.

Le classi terze dei vari indirizzi hanno appena ceduto il testimone alle classi quarte del Liceo Scientifico Sportivo – partite lo scorso 19 settembre - alla volta di Isuledda nell’estremo nord della Sardegna, in Costa Smeralda.

“Abbiamo programmato l’attività già nel maggio scorso, consapevoli dell’imperdibile possibilità educativa e formativa insita al corso – dicono dal Liceo – Imparare a fare vela diventa il pretesto ideale per agevolare dinamiche di gruppo tra le classi, per acquisire fiducia in se stessi, provando a spingersi oltra la propria zona di confort, oltre le proprie possibilità, lavorando contemporaneamente individualmente e in team”. Si tratta indubbiamente di un progetto molto ambizioso, adrenalinico e, perché no?, divertente: “I ragazzi – spiegano ancora i docenti - si sono impegnati moltissimo: le giornate erano scandite in modo molto intenso, con sveglia presto alla mattina, organizzazione dei pasti e della cosiddetta “comandata”, lezione teorica di un’ora con gli istruttori - dalle nove alle dieci, prima uscita di due ore e seconda uscita al pomeriggio fino a poco prima del tramonto. Ciliegina sulla torta: gita a Caprera, a poche miglia da Isuledda, navigando nelle acque del Golfo di Arzachena.

Una settimana di pieno coinvolgimento a trecentosessanta gradi, complice anche il clima ancora mite e favorevole; un’occasione per imparare e crescere sul campo, per immergersi nelle bellezze della natura e del mare del nostro paese, con un occhio sempre aperto al rispetto e alla sostenibilità ambientale.