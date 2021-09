Cuneo: l'Unitre al lavoro sul prossimo anno accademico

Unitre Cuneo sta lavorando per programmare il prossimo anno accademico, con lezioni in presenza presso il Cinema Monviso.



Si riparte quindi con la campagna iscrizioni per il 2021/2022; la quota sociale è fissata in 20 euro per le nuove iscrizioni e 10 per i rinnovi.



Le iscrizioni si raccolgono esclusivamente presso la sede di Cuneo in Piazza II Reggimento Alpini, 3 nei giorni 4, 6,11,13, 25, 27 e inoltre dal 18 al 22 ottobre dalle ore 9,30 alle ore 11,30. Nei pomeriggi del 18 e 20 ottobre anche dalle 15,30 alle 17,30.



Seguiranno indicazioni per l’inizio delle lezioni e la modalità di partecipazione.