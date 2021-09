Orientamento per la scelta della scuola superiore: l'Itis Delpozzo di Cuneo si presenta alle famiglie

Con l’inizio del nuovo anno scolastico il Dirigente Ivan Re e gli insegnanti invitano genitori e alunni della terza media all’incontro di presentazione dell'ITIS Delpozzo che avrà luogo martedì’ 28 settembre 2021 dalle 17,30 alle 19,30 presso l’Aula Magna dell’istituto.

Sarà l’occasione per illustrare a ragazzi e famiglie i diversi indirizzi in cui si articola l’offerta formativa e per riflettere su profili professionali e percorsi universitari possibili al conseguimento del diploma, attraverso momenti di dialogo con docenti pronti a soddisfare tutte le curiosità di chi si appresta al passaggio della scuola superiore e fornire riflessioni e indicazioni per una scelta consapevole.

La situazione contingente impone limitazioni all’accesso ai locali e il rispetto delle norme previste nell’ambito dell’emergenza sanitaria, per cui, raggiunta la capienza massima di 75 persone, l’evento potrà essere seguito in streaming da casa, collegandosi all’indirizzo del canale youtube disponibile sul nostro sito www.itiscuneo.edu.it

Per partecipare in presenza sarà necessario iscriversi al link presente sul sito del nostro istituto e sul sito orientamento.itiscuneo.edu.it entro le ore 14.00 di martedì 28 settembre e presentarsi muniti di green pass all’ingresso principale in corso A. De Gasperi 30, almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’incontro.

A causa dei posti contingentati, si richiede cortesemente di iscrivere (in presenza) solo un componente per ciascun nucleo familiare che intende partecipare all’evento. L’iscrizione al modulo è registrata automaticamente e non prevede mail di conferma

Le famiglie impossibilitate a collegarsi online potranno inviare una mail all'indirizzo orientamento@itiscuneo.eu , per richiedere l'accesso alle aule allestite nell'istituto e seguire la presentazione in streaming, ma dall’interno dell’Istituto.