Savigliano, l'A.S.H.A.S. celebra i suoi primi 40 anni (VIDEO)

L'Ashas di Savigliano celebra i suoi primi 40 anni sul territorio.

L'associazione, con sede in via Allione, è nata nel 1981 come sportello di ascolto dall'idea di un gruppo di genitori con figli diversamente abili, "in un momento in cui di disabilità si parlava ancora molto poco" come spiega Enrico Bosio.

Da allora, questa importante realtà locale si è evoluta, contribuendo a offrire un servizio importante per tutta la comunità.

Per festeggiare il quarantennale, l'associazione ha stilato un ricco programma di iniziative con tre eventi principali: domenica 26 settembre alle ore 10.30 Santa Messa alla Chiesa di Sant'Andrea, sabato 2 ottobre alle ore 19.30 la cena conviviale con accompagnamento musicale all'Ala polifuzionale e sabato 23 ottobre alle ore 21 il concerto della Banda Musicale di Savigliano in piazza Turletti.