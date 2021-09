Racconigi Cycling Team: Valentina Basilico convocata per il Campionato del Mondo su Strada Donne Junior!

Un'altra grande soddisfazione per il Racconigi Cycling Team in questa fantastica stagione 2021.

La forte sprinter brianzola Valentina Basilico, campionessa europea in carica nello Scratch e vincitrice di ben quattro medaglie iridate su pista, è stata convocata dal commissario tecnico della nazionale italiana Edoardo Salvoldi al "Campionato del Mondo su Strada Donne Junior".

La prova iridata è in programma nella mattinata di sabato 25 settembre sulle strade della città belga di Leuven, capoluogo della provincia del Brabante Fiammingo. Le più forti atlete del panorama ciclistico internazionale si sfideranno sulla distanza di 75 chilometri, con partenza ufficiale fissata alle ore 8:15. Valentina è in ottime condizioni di forma, dopo il titolo tricolore nell'Omnium conquistato sulla pista di Dalmine (BG) e gli ottimi piazzamenti al "Giro delle Marche in Rosa" ed alla "Due Giorni in Rosa nelle Terre della Granda" di Alba e Racconigi.

Da sottolineare un altro prestigioso record per la formazione presieduta da Silvio Traversa. Nella stagione agonistica 2021, infatti, è stata l'unica squadra del panorama ciclistico nazionale a schierare almeno una atleta al via dei "Campionati Europei su Pista Donne Junior" di Apeldoorn (Paesi Bassi), dei "Campionati del Mondo su Pista Donne Junior" del Cairo (Egitto), dei "Campionati Europei su Strada Donne Junior" di Trento e dei "Campionati del Mondo su Strada Donne Junior" di Leuven (Belgio).