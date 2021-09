Si terrà giovedì 23 settembre alle ore 17.30 in sala Costanzo Marino a Cuneo, in via Senator Toselli, il nuovo appuntamento letterario organizzato dalla libreria "Stella Maris".

Protagonista Silvana Cincotti e il libro "Il segreto dei profumi e le vie dell'olibano": l'incontro sarà dedicato alla storia dei profumi sacri utilizzati nel mondo antico, dall'Egitto alla Grecia fino alle moderne creazioni molecolari.

Per l'incontro, sarà richiesto il green pass. Prenotazioni allo 0171681458.