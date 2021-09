Il design degli studenti del “Delpozzo” a servizio del giardino botanico delle Terme di Valdieri

Lassù, a 1370 metri s.l.m., nel cuore del Parco Naturale Alpi Marittime, sopra le Terme Reali di Valdieri, sarà lasciata una piccola impronta da parte dei ragazzi delle attuali classi quinte dell’indirizzo meccatronica dell’ITIS .

Grazie all’iniziativa del Lions club “Besimauda” di Borgo S.Dalmazzo, degli 8 club del Distretto Lions 108-IA e dell’Area protetta Alpi Marittime di rendere agibile un’area particolarmente suggestiva all’interno del giardino botanico delle Terme di Valdieri, i ragazzi di meccatronica sono stati coinvolti in uno studio del design degli elementi di arredo da inserire sul nuovo percorso in progetto .

Gli allievi hanno preso parte ad una sorta di concorso di idee per elaborare diverse soluzioni di arredo da inserire lungo un nuovo percorso del giardino botanico andato in parte rovinato a seguito della devastante alluvione dell’ottobre scorso.

Il percorso, composto da una passerella in legno con uno sviluppo ad anello, è stato studiato per consentire a persone come mamme con carrozzine, persone anziane o con disabilità, di poter usufruire dello splendido scenario del giardino immerso nel verde superando in modo dolce dislivelli e asperità del terreno.

Il coinvolgimento dei ragazzi sostenuti dai docenti dell’indirizzo meccatronica , iniziato a gennaio 2020 si è concluso a maggio con la scelta da parte della Commissione del Lions Club e dell’Area protetta Alpi marittime di alcune proposte dei ragazzi. La scelta è caduta su una soluzione originale di una panchina a forma di ferro di cavallo e su un pannello informativo, da inserire all’inizio del percorso.

Nell’estate, contestualmente alla realizzazione della passerella in legno, sono stati eseguiti, da artigiani del luogo, la panchina e il pannello informativo seguendo le indicazioni dei disegni dei ragazzi e ponendo un’attenzione particolare al tema della sostenibilità usando materiali riciclati e biocompatibili; per la seduta è stato utilizzato legno di castagno che nasce sopra gli 800 metri, trattato a vapore senza ricorrere a soluzioni chimiche.

La panchina soprannominata “panchina della fortuna” è stata ubicata in una zona suggestiva del giardino in cui oltre ad essere immersi nel verde consente di sentire come sottofondo la musica rilassante generata dal torrente Gesso che vi corre di fianco tra i grandi massi.

L’intera opera denominata “Valderia Agil” in omaggio alla splendida viola Valderia, individuata per la prima volta nel comune di Valdieri, è stata completata e inaugurata sabato 11 settembre alla presenza degli autori ed organizzatori del progetto, dei ragazzi dell’ITIS, del Dirigente scolastico Ivan Re, dei docenti e delle diverse autorità della zona .

Attraverso questa iniziativa gli allievi, oltre a cimentarsi in un ambito diverso da quello industriale più affine al loro indirizzo di studi, hanno visto effettivamente realizzate le opere da loro progettate ed hanno infine potuto cogliere importanti valori sociali legati all’inclusione e al rispetto e valorizzazione dell’ambiente e delle bellezze della natura.

Un grazie particolare va a chi ha creduto nel nostro istituto coinvolgendoci nell’iniziativa ed in particolare il Lions Club “Besimauda “ di Borgo S.Dalmazzo, il Lions Club di Cuneo, i Lions Club della zona C del distretto 108 Ia3, in partnership con l’Ente gestione Area Protetta del parco Alpi Marittime con il contributo del Fondo Internazionale Lions, il circolo ‘L Caprissi, il Comune di Valdieri e il Fans Club Marta Bassino.