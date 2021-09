Bra: modifiche temporanee alla viabilità

Per permettere lavori di sostituzioni infissi presso condomini situati in tali aree cittadine, lunedì 27 settembre dalle 8 alle 18 sarà chiusa al transito veicolare via Rambaudi (residenti esclusi), mentre martedì 28, sempre dalle 8 alle 18 residenti esclusi, toccherà a via Moffa di Lisio (ord. n. 330 e 331/21).

