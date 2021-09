Make Appeal: il Salone di parrucchiere NIK & FEDE protagonista venerdì alle 20 nella quarta puntata

Per gli amanti della cura del corpo e dei capelli e per i cultori del benessere e della bellezza a 360 gradi arriva il programma ideale: Make Appeal.

Grazie alla fondamentale collaborazione con Confartigianato Cuneo, Flavia Monteleone incontrerà alcuni tra i migliori Creatori di Bellezza della Provincia Granda, ogni martedì e venerdì alle ore 20 sul nostro quotidiano online.

Protagonista della quarta puntata è il salone di parrucchiere NIK & FEDE situato in Via Piave a Roreto di Cherasco, in provincia di Cuneo.

Make Appeal porterà sotto i riflettori le eccellenze artigiane, tra esperti del capello, estetiste, titolari di centri benessere e di tutti i giacimenti di bellezza della provincia di Cuneo.

SALONE PARRUCCHIERE NIK & FEDE

Indirizzo: Via Piave 12B, Roreto di Cherasco (Cuneo)

telefono: 366. 2713466