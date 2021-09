Cuneo, nuova veste per la sala del consiglio: a dicembre l'inaugurazione ufficiale

Sono passati oltre 161 anni - era infatti il 20 settembre 1860, e il sindaco era Carlo Brunet - dalla prima seduta del consiglio comunale di Cuneo realizzata nell'attuale sala del consiglio. E per l'occasione nella serata di lunedì, in apertura dei lavori, il presidente del consiglio Alessandro Spedale ha presentato ai consiglieri riuniti per la maggior parte in presenza una sala tutta rinnovata sotto l'aspetto estetico.



Causa pandemia è saltato l’anniversario dell'anno scorso ma intorno al 20 dicembre prossimo l'intenzione è quella di inaugurare ufficialmente la sala attraverso un momento d’incontro e di socialità che veda riunirsi chiunque abbia contribuito a servire la città.



"Credo sia doveroso non dare per scontato questo cambiamento - ha sottolineato Spedale, realizzando anche una breve cronistoria dell'attuale palazzo civico - . Ringrazio tutti i coinvolti nel progetto di messa a nuovo della sala: la ditta incaricata, la Sovrintendenza, la dottoressa Michela Ferrero e la signora Ornella che si sono occupate delle tele, la segreteria generale, il reparto degli elettricisti e il Centro Elaborazione Dati. Inoltre, menzione speciale va fatta al geometra Roberto Pessione e alla consigliera Carla Santina Isoardi che, dietro le quinte, molto si è data da fare perché avvenisse il restyling".



A conclusione, una battuta da parte del consigliere "Beppe" Lauria: "Per terminare del tutto il lavoro di svecchiamento della sala servirebbe ancora liberarsi degli ultimi baluardi d’antichità che ne occupano i banchi: io, Sturlese e Cerutti!".