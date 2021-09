Il milite ignoto è cittadino onorario di Paesana. Come Benito Mussolini

Benito Mussolini è cittadino onorario di Paesana. Dal 1924.

Il Consiglio comunale di ieri sera (22 settembre) lo ha di fatto “scoperto” poco prima di approvare il conferimento dello stesso provvedimento, questa volta però al Milite Ignoto.

Ad illustrare il ricorso storico, dai banchi dell’opposizione, il capogruppo Fabio Gottero. Alla mano, il libro del professor Livio Berardo, edito in occasione della festa dei 30 anni dell’Azienda montana Achillea: “Il miglior libro con la storia di Paesana” dirà Gottero.

Ed è proprio dal volume che si è appreso che Paesana, il 25 maggio del 1924, ha conferito, con apposita delibera, la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.

Trovandosi di fronte la proposta di conferimento dell’onorificenza comunale al milite ignoto, Gottero ha sottolineato come “i gesti simbolici siano importanti” e che “debbano essere sentiti da tutta la popolazione”. “Non tutti sanno che Mussolini è stato insignito della cittadinanza onoraria paesanese. Ne sono venuto a conoscenza da un po’ di anni, ma ho sempre cercato di non palesarlo, non mi è mai piaciuto”.

Nel 1924, la delibera è stata adottata “sulla scia di Roma e di tanti altri Comuni” ha ancora aggiunto Gottero, nei confronti di una figura, quella di Mussolini, che secondo l’atto avrebbe “saputo innalzare le sorti della cara Patria, sotto tutti gli aspetti: sociale, politico, economico”.

“Il 1924 è l’anno del delitto Matteotti: adesso noi, in virtù della nostra storia, simbolicamente, potremmo decidere di revocare questa cittadinanza onoraria. Riteniamo sia un dovere morale conferire la cittadinanza al milite ignoro, ma al tempo stesso revocarla a Benito Mussolini”.

In apertura, il sindaco Emanuele Vaudano aveva illustrato la delibera sulla cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

“Una richiesta che giunge dal Gruppo Alpini Paesana. – ha detto – E che abbiano deciso di appoggiare”. L’iniziativa, che a Paesana è stata poi promossa dall’Ana locale, si pone nell’ambito del centenario della traslazione a Roma della salma del Milite Ignoto nel Sacello del Vittoriano, datata 4 novembre 1921.

A livello nazionale, la paternità è ascrivibile all’Anci, in collaborazione con il Generale di Corpo d’Armata Rosario Aiosa, e all’Anpci, l’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia.

Un’iniziativa sostenuta anche dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia che ha promosso e sta portando avanti il Progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”.

Il sindaco Vaudano ha ancora aggiunto come, in paese, il Comune abbia pensato di intitolare anche al Milite Ignoto il “Viale Caduti e Dispersi”, il percorso pedonale che corre parallelo al Torrente Agliasco, e che collega via Agliasco a via Nicolini.

“Aggiungeremo una targa in onore del Milite Ignoto” ha detto il primo cittadino.

Soddisfatta anche la minoranza: “Questi gesti simbolici hanno sempre un grande significato. Vorremmo che questa cittadinanza onoraria fosse veramente sentita. Il nostro paese ha visto padri e madri morire e in qualche modo fare qualcosa per garantire il nostro futuro, dove si può liberamente discutere. Siamo decisamente favorevoli: il Milite ignoto – ha ribadito Gottero – poteva anche essere mio nonno, cavaliere di Vittorio Veneto”.

Sulla cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, invece, il Comune passerà ora ad una ricerca all’interno dell’archivio storico, per verificare quanto portato all’attenzione dell’assise.