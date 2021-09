In 905 per 11 posti da Istruttore amministrativo nel comune di Cuneo

Sono stati ammessi in 905 (di cui 5 con riserva) alla prova preselettiva del corso-concorso pubblico per la copertura di 11 posti di istruttore amministrativo nel comune di Cuneo. Ma i candidati erano molti di più perché ben 72 sono gli esclusi a causa della domanda di partecipazione incompleta.

Numeri che non stupiscono in questa fase di post-pandemia in cui la sicurezza di un posto fisso rimane un obiettivo molto ambito. Gli undici vincitori infatti saranno assunti a tempo pieno e indeterminato nella categoria C con uno stipendio iniziale annuo di 20.344,07 euro, oltre alla tredicesima mensilità.

Dei 905, una candidata è stata direttamente ammessa al corso formativo. Quindi in 904 dovranno partecipare alla prova preselettiva che si terrà in due turni (mattutino e pomeridiano) martedì 28 settembre presso il Palazzetto dello Sport in frazione San Rocco Castagnaretta. Come da normativa, i candidati dovranno presentarsi muniti di Green Pass.

I primi 50 nella graduatoria, oltre gli eventuali pari merito, saranno ammessi a partecipare al corso formativo di 30 ore che si svolgerà dal 1° al 13 ottobre. Il corso sarà propedeutico all’ammissione alle prove concorsuali (prova scritta prevista giovedì 21 ottobre e quella orale lunedì 25 ottobre).