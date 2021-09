Usi civici, Gribaudo (PD): "Bene la retromarcia della destra, basta danneggiare i comuni montani"

“Ieri sera è arrivata la buona notizia: Fratelli d’Italia ha ritirato l’emendamento sui terreni a uso civico che avrebbe impoverito i comuni montani. Una prima piccola vittoria che dimostra quanto forte sia stata la mobilitazione dei territori contro un assurdo tentativo di favorire grandi aziende a spese delle comunità che resistono nelle nostre valli.” Lo dichiara la deputata cuneese del PD, Chiara Gribaudo. “Il consigliere Bongioanni si è nascosto dietro i tecnicismi, ma se tutto l’arco alpino piemontese gli si è rivoltato contro dovrebbe farsi due domande.



E dovrebbe farsele anche il Presidente Cirio che adesso parla di una proposta di legge per regolamentare la materia entro fine anno. Non serve rimandare la questione di qualche mese, il centrodestra chiarisca subito se vuole attaccare gli enti locali togliendo loro risorse che servono alla cura del territorio e a dare servizi a chi rimane nelle vallate. Se invece continueranno le dichiarazioni da azzeccagarbugli che abbiamo letto in queste ore, deve essere chiaro a tutti che gli interessi in gioco non sono quelli dei comuni montani.”