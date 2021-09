Addio a Lele Milano, storico patron della Grande Fiera d'Estate

È morto mercoledì notte all'ospedale di Mondovì Lele Milano, storico patron della Grande Fiera d'Estate di Cuneo. Aveva 74 anni.

Originario di Sale Langhe, aveva lavorato da giovane in Publitalia e poi aveva aperto la Milano Pubblicità con sede in corso Nizza a Cuneo, sopra il Bar Corso. Ideò la Grande Fiera d'Estate a Cuneo nel lontano 1976.

Lo ricorda Pietro Malvolti: “Lo conoscevo da quando eravamo bambini. Un imprenditore illuminato e visionario che ha dato lustro e visibilità alla nostra città. Cuneo gli deve molto. In quegli anni l'estate cuneese ruotava intorno alla Gfe. Arrivavano da tutta Italia per partecipare. Durante una delle prime edizioni in piazza Martiri, aveva fatto una fiera del formaggio, un embrione di quello che sarebbe poi diventato Cheese. Ricordo che quando ero presidente del consiglio comunale, l'ho sposato sulla Torre civica, l'unico matrimonio celebrato lì”.

“Ricordiamo un grande uomo – dichiara Massimo Barolo, amministratore unico di Al.fiere Eventi Srl, la società che oggi organizza l’evento a Savigliano -. Ha ideato la GFE quando nemmeno si conosceva il concetto di Fiera”.

I funerali di Lele Milano saranno celebrati domani, venerdì 24 settembre, nella parrocchia di Sale langhe alle 15.