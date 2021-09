Domani a Valgrana i funerali dell’ex bancario Livio Monge

Si svolgerà domani, venerdì 24 settembre, nella parrocchia di Valgrana, suo paese di origine, il funerale di Livio Monge, ex impiegato della Banca Popolare di Novara di Saluzzo, città dove risiedeva da tempo. Aveva 69 anni ed è deceduto ieri all’ospedale di Cuneo, dove era ricoverato da alcuni giorni.

Nella sede bancaria di piazza Cavour, come in quella dell’agenzia di Verzuolo, aveva lavorato fino alla pensione, conducendo poi con la moglie Vilma Paseri, apprezzato dalla clientela per la gentilezza e preparazione, il negozio di piccoli elettrodomestici e lampadari "La lampada" in via Spielberg, ora chiuso da alcuni anni.

Lascia la moglie, il lascia il figlio Matteo, con Letizia e i nipoti Pietro e Rebecca. Il rosario sarà recitato questa sera (giovedì 23 settembre) alle 18 in Duomo a Saluzzo e alle 20,30 nella parrocchia di San Martino a Valgrana.

I funerali domani, alle 15, nella parrocchia di Valgrana. La salma riposerà nel cimitero di Saluzzo.