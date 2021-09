Cento aziende della Granda si parlano sotto l’ala di Confindustria [FOTO]

Se è vero che la vita è l’arte dell’incontro, l’antico adagio si presta certamente bene al dinamico mondo del business. Bene lo sanno dalle parti di Confindustria Cuneo, che nell’ambito degli appuntamenti inseriti nel calendario di "Alba Capitale della Cultura d’Impresa" ha organizzato una nuova edizione della due giorni di "Agorà-Connext".



L’evento, promosso anche dal Comitato Piccola Industria (ad aprirlo il saluto del suo presidente Alberto Biraghi, affiancato dal direttore di Confindustria Cuneo Giuliana Cirio, dal segretario generale della Camera di Commercio provinciale Patrizia Mellano e dalla responsabile della comunicazione per l'associazione di categoria, Chiara Serra), è in corso da ieri nella struttura di piazza San Paolo e proseguirà anche oggi, giovedì 23 settembre, coinvolgendo un totale di oltre 100 aziende associate provenienti da tutta la provincia, realtà di diverse dimensioni, espressione di tutti settori rappresentati nell'Unione industriale.



Come già avvenuto con la fortunata prima edizione del 2019, che si era tenuta già ad Alba, ma nella palestra del centro storico (lo scorso anno la manifestazione era saltata proprio a causa dell’emergenza sanitaria), lungo le 12 ore dell’evento aziende e manager saranno protagonisti di centinaia di colloqui, tavoli di lavoro e workshp "business to business".



L’obiettivo è ovviamente quello di "fare rete", cogliere la possibilità di utili collaborazioni e sinergie tra i partecipanti. "Lasciati alle spalle i mesi del lockdown e degli incontri in videoconferenza – si è ribadito in apertura dell’incontro di ieri –, Agorà rappresenta un importante segnale di ripartenza del mondo economico che giunge da Alba Capitale della Cultura d’Impresa. Visto l’ampio interesse delle imprese è già in programma una terza edizione che si terrà nel mese di novembre 2021".