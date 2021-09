Gli aperitivi da Mary Poppins a Saluzzo sono un viaggio alla scoperta di storie e gusti nuovi

La novità che oggi Giuseppe e Sara propongono da Mary Poppins a Saluzzo, è l'aperitivo, che si può gustare a partire dalle 17 scegliendo un bicchiere, o una bottiglia, fra le tante ed sorprendenti etichette presenti nella boutique. Mille sfumature di profumi che vanno da un Ferrari a un Ca'Viola, attraversano l’Italia e le sue eccellenze, che sia una Limonata del Tigullio di Niasca Portofino oppure il Pastis di Argal.

In abbinamento stuzzichini a base di gourmandise come i funghetti di Piemont Fungo, le specialità sott'olio de I Contadini, la crema di asparagi di Nonno Andrea, ma anche il lardo, i salamini sott'olio con spezie ai vari gusti, tutto di Antichi Sapori di Langa. Presto anche il Tartufo, in varie declinazioni. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

È possibile accomodarsi ai tavolini esterni oppure rifugiarsi all’interno.

Perché dall’interno nel negozio non riesci proprio a staccarti. Qualità e unicità sono il tratto inconfondibile che emana da tutto quanto è esposto nei vari ambienti. Un mondo di tradizioni locali, storie di gente che ha fatto del recupero e del rispetto ambientale il vanto delle proprie filiere sostenibili. La qualità di tessuti e la semplice ricercatezza delle linee d’abbigliamento attirano subito i visitatore. Ed è proprio sorseggiando un aperitivo che si è attratti magicamente dal reparto, e non si può non restare affascinati dalle linee naturali di Anna Serravalli, Elisa Cavalletti, Tadashi, , i piumini di Gus, i capi e gli accessori in pelle di Maledetti Toscani, che oggi presentano la loro novità, le t-shirt in cotone bio, la cui filiera è garantita sostenibile al 100%.

E decidere di provarli tutti in camerino è un attimo, perché il clima che si respira è di lieta, disinvolta naturalezza.

E poi ci sono le linee di arredo per la casa in puro lino e seta, tovaglie, lenzuola, asciugamani, straordinari corredi per ambienti unici e raffinati, tutto personalizzabile con le iniziali o il proprio nome. Una inedita, bellissima idea da iniziare a coltivare per i regali di Natale.

Durante l’estate Giuseppe e Sara non hanno smesso di desiderare, individuare e portare con sè, a Saluzzo nella loro boutique, tanti nuovi e meravigliosi prodotti, molti dei quali in consegna in questi giorni. Motivo in più per non perdersi le anteprime.

Mary Poppins - Via Maghelona, 10 - SALUZZO (CN) - Tel 345.3524964 - https://marypoppinssaluzzo.com/

https://www.facebook.com/marypoppins.saluzzo