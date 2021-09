Venerdì 1 ottobre 'INFODAY ERASMUS+', una diretta streaming dalle 14.30 alle 16.30 per presentare le novità per la scuola

Nell’ambito delle iniziative di formazione relative al nuovo programma ERASMUS+ 2021-2027, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in collaborazione con i Centri Europe Direct di Torino, Cuneo e Vercelli, insieme all’Agenzia Nazionale Erasmus+, organizza per il 1 ottobre 2021 una diretta streaming per presentare le novità per la scuola.

Apre l’incontro Laura Nava dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ e parteciperanno all’incontro anche Davide Martini, direttore scolastico dell’Istituto comprensivo di Busca, Francesca Lannino del Liceo statale Avogadro di Biella e Silvana Rampone dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

L’evento formativo sarà trasmesso venerdì 1° Ottobre alle ore 14:30 sul canale YouTube etwinnig Piemonte.

Per seguire la diretta clicca qui