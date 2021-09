A Cuneo tornano le mobilitazioni del Friday For Future

Tre le 70 piazze italiane che si mobiliteranno per il ritorno dei Fridays for Future nella giornata di venerdì 24 settembre ci sarà anche quella di Cuneo: per la mattinata il gruppo di lavoro ha infatti organizzato un corteo con annesso flash-mob.

Il ritrovo sarà al Parco della Resistenza alle ore 9, con partenza del corteo - che toccherà il Viale degli Angeli, corso Carlo Brunet e corso Nizza - alle 9.30; la sfilata terminerà in piazza della Costituzione, dove avrà luogo un flash-mob e ci sarà spazio per liberi interventi sino alle 13 circa.

I manifestanti chiederanno il rispetto degli Accordi di Parigi - che impongono di rimanere entro un rialzo massimo di 1.5 gradi evitando le conseguenze più gravi della crisi climatica - : sarebbe l'ultima chiamata, l'ultima occasione per correggere il tiro prima dell'inevitabile.

I prossimi appuntamenti a livello nazionale toccheranno le giornate del 28, 29 e 30 settembre per l'Eco social forum di Milano (in concomitanza con lo Youth4Climate).