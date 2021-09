"Creativamente Roero": a Ceresole si inaugura l'installazione dedicata al Fior di Loto

Domenica 26 settembre alle ore 17.30, presso la chiesa della Madonna dei Prati di Ceresole, è in programma la festa itinerante di "Creativamente Roero" che quest' anno coinvolge anche i comuni di Montà, S. Vittoria d'Alba e Magliano Alfieri.

A Ceresole, l'artista Enrica Borghi realizzerà un'opera legata al tema delle peschiere e al Fior di Loto, che sarà collocata all'esterno della chiesa della Madonna dei Prati e presentata in occasione di un'apericena musicale all'aperto, con degustazione di Tinche di Ceresole, Gorgonzola, biscotti tipici e vini delle colline Novaresi.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre possibile assaggiare il nuovo biscotto di Ceresole, creato e dedicato al Fior di Loto di Ceresole.

Il pomeriggio sarà animato dai canti della tradizione della corale dei Ceresulin.

La partecipazione è libera e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.



Da qualche anno, "Creativamente Roero" offre al pubblico un itinerario che si articola attraverso i borghi del Roero, dove alcuni importanti artisti realizzano ed espongono una propria opera in linea con i temi proposti. Quest’anno il tema proposto per il comune di Ceresole d'Alba è quello dell'acqua, per ricordare il legame con le peschiere che caratterizzano il territorio. L’obiettivo di questo progetto è di valorizzare al meglio delle località e il territorio attraverso il linguaggio del contemporaneo, la parola, la musica e l’arte figurativa.



Si ricorda che per accedere alle manifestazioni è necessario il green pass e la mascherina.