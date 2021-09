Cuneo, l'associazione Liretta presenta il concerto "Il colore del vento"

L'Associazione Liretta di Montemale di Cuneo ha il piacere di ospitare il concerto della band "Il colore del vento" domenica 26 settembre per......RIDARE VITA AD UN SOGNO...,il sogno di Olga e Mario. Il gruppo musicale prende il nome da un brano di Fabrizio De Andrè e presenterà pezzi del cantante genovese che ha saputo dare dignità con le sue canzoni a temi cari all'associazione: l'attenzione a chi è diverso, agli ultimi, ai poveri, agli stranieri, a chi è emarginato. Lo spettacolo proposto (canzoni, immagini, poesie, brevi brani letterari) vuol essere una piccola, semplice e umile riflessione su tutto ciò. "Lo spettacolo, scrive il gruppo musicale, vuole essere una piccola, semplicee umile riflessione su tutto ciò. Non siamo musicisti di professione, né attori, né scenografi, ma semplicemente un gruppo di amici convinti che saranno la poesia, la musica e le arti in genere a regalare qualche brandello di emozione e regalare speranza a questo nostro mondo complicato, tormentato e sofferente. Oggi suoniamo qui a Lirettaper due vecchi amici, Olga e Mario, per una casa e un sogno..."Il concerto si terrà a Liretta, frazione di Montemale, con inizio alle ore 16, nel rispetto delle norme anti-covid vigenti.