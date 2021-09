E’ tornato il tempo delle fiabe con un "Roero da Favola"

Il concorso “Un Roero da Favola” giunge alla sua quinta edizione, indetta a grandissima richiesta dopo il successo della precedente.

Le fiabe di questo concorso, fa notare Antonella Cavallo, già curatrice di progetti speciali presso il Salone del Libro di Torino e ora consulente editoriale, sono per bambini di tutte le età, armati di colori, pronti a tuffarsi nel mare della fantasia, dei sogni, delle paure, del gioco, dell'avventura, dell’altrove, universi paralleli in cui il cammino porta infine a una luce, di gioia, di speranza, di riscatto, di rinascita. Svelano verità nascoste che si possono scoprire soltanto attraverso il gioco antico della fiaba. Di questi tempi non è poco.

Attraverso questa iniziativa il Comune di Magliano Alfieri, e tramite esso Langhe e Roero, conquistano l’attenzione d tutta Italia. Ancora una volta, il concorso ha trovato casa nel castello maglianese, sede operativa del Club Unesco di Alba, Langhe e Roero – che promuove l'iniziativa – e luogo ben adatto per un premio imperniato su fiabe a carattere educativo, e che ha tra le sue finalità primarie portare l’attenzione nazionale sul territorio del Roero.

In occasione della premiazione – in programma domani, venerdì 24 settembre, alle ore 17 – sarà presentata l’Antologia del Concorso, che contiene le fiabe vincitrici e altre sette fiabe che la Commissione Giudicatrice ha individuato quali meritevoli di pubblicazione, selezionandole tra le oltre 350 pervenute.

Il volume è stato realizzato con la collaborazione di alcune Scuole Primarie di Langhe e Roero, che hanno realizzato i disegni che accompagnano i testi delle fiabe stesse.

Il Club desidera ringraziare tutti gli autori che hanno partecipato, la Commissione Giudicatrice, la Regione Piemonte e la Fondazione Crc per il sostegno economico.