Emergency Cuneo: presentazione del libro "L'Africa secondo me"

Il gruppo Emergency di Cuneo organizza due serate con Rosario Sala che nel libro "L'Africa secondo me" racconta il suo moto-viaggio da Cape Town a Trento, avvenuto nel 2020, subito prima dello scoppio della pandemia.

Sarà il racconto di un lungo viaggio, ma soprattutto di emozioni, vita vissuta e persone incontrate.

I soldi raccolti dalla vendita del libro saranno donati ad Emergency per il Centro di riabilitazione di Sulaimaniya in Iraq e diventeranno protesi, fisioterapia, formazione. Le serate si svolgeranno a Valdieri, Sala Conferenze Alberto Bianco presso la sede dell’Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime – Piazza Regina Elena 30 – domenica 3 ottobre alle ore 21 e a Cuneo, Sala Conferenze presso PING – Via Carlo Pascal 7 - martedì 5 ottobre alle ore 21.

Per entrambe le serate prenotazione obbligatoria alla mail: cuneo@volontari.emergency.it Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in ambito sanitario. Accesso con Green Pass.