Road to Rome, giorno 2: Vercelli – Mortara

Prosegue la marcia lungo la Francigena; dopo una notte in ostello, ognuno nel proprio letto acastello, in sella verso la pianura, le zanzare ed il caldo torrido di agosto. Incontriamo Carla, una giovane ragazza che vive lungo la Via e che racconta storie di pellegriniattraverso fotografie sulla sua pagina instagram.



Tra le risaie pedaliamo fino a Robbio, un piccolo e grazioso comune nel quale veniamo accolti abraccia aperte dai cittadini e le istituzioni; come in ogni punto di accoglienza, non mancano maiacqua e cibo, meno male!



n questi piccoli comuni non di rado si incontrano strade con nomi come “roggia, roggetta”: indialetto la roggia è quel piccolo canale di acqua che scorre ai lati delle risaie; infatti qui il riso è ilpiatto tipico della domenica, padrone indiscusso delle pietanze del vercellese.Tantissime ricette e, con ognuna di esse, tantissimi segreti delle nonne!Riprendiamo il cammino alla volta di Mortara, nella quale scopriamo la statua della primapellegrina donna!



Diverse visite a chiese, torri, monasteri, una ottima cena a base d’oca, grasse risate insieme aipellegrini e via, questa notte dormo a casa di Brigitte, una simpatica signora che offre ai pellegriniuna stanza della propria casa e qualche stramba storia da raccontare.

Il gruppo diventa, pedalata dopo pedalata, sempre più affiatato, la timidezza pian piano scompare, eci si ritrova simili, nelle parole e nelle azioni, che bellezza!



Dopo un sonno profondo, siamo pronti a partire, da Mortara a Pavia!