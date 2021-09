Il Ponte dell'Immacolata nella Terra dell'Emiro per Expo Dubai: una proposta davvero imperdibile, nella massima sicurezza

Tornare a viaggiare. In sicurezza e con chi garantisce professionalità e competenza. Tra le mete possibili, ce n'è una che da anni attira milioni di visitatori. E lo farà ancor di più in questo 2021.

Parliamo di Dubai, la "terra dell'Emiro", dove il 1° ottobre aprirà i battenti l'Esposizione Universale, posticipata di un anno a causa della pandemia. E proprio questa meta, Expo Dubai, è una delle proposte più allettanti di MARATONA VIAGGI SRL, agenzia con sede a Savigliano e Alba.

Un tour guidato con partenza proprio da Alba e Savigliano, organizzato in ogni dettaglio per poter godere di un'esperienza unica durante il Ponte dell'Immacolata, per cui con soli due giorni di ferie effettivi.

Dal 1° Ottobre 2021 EXPO DUBAI ospiterà per sei mesi milioni di visitatori, prima volta in assoluto di una sede mediorientale. Maratona Viaggi è garanzia di affidabilità e qualità. E, tra uno stand e l'altro, per non perdersi davvero nulla, ci saranno anche altre attività ed esperienze da vivere in un Paese bellissimo.

L’evento coincide con il 50° anniversario della fondazione degli Emirati Arabi Uniti.

Il tema dell’Expo è ‘Connecting Minds, Creating the Future’ (collegare le menti, creare il futuro), strettamente collegato al nome arabo della città, al-Wasl che significa Collegamento. Il meglio del mondo, dal cibo alla musica, dalla cultura alla creatività, con grande spazio alle nuove tecnologie, sarà ospitato nei 191 padiglioni delle diverse nazioni, dove si assisterà a esibizioni e a più di 60 spettacoli giornalieri dal vivo e con artisti di fama mondiale.

Una delle strabilianti attrazioni che possiamo anticiparvi sarà la grande cupola su cui verranno proiettate immagini e video: un enorme schermo a 360° (diametro 150 mt. - altezza 65 mt. - 10000 spettatori in contemporanea) visibile sia dall’interno che dall’esterno della cupola.

La manifestazione avrà luogo a Dubai sud, nella zona dell'Aeroporto Al Maktoum. I padiglioni saranno visitabili dalle ore 10 all'una di notte (weekend dalle 10 alle due).

Un pacchetto soggiorno davvero ricco di sorprese e bellezza.

Il ponte dell'Immacolata nella terra dell'Emiro

5 giorni / 4 notti

dal 4 dicembre 2021 all'8 dicembre 2021

Il tour unisce le aspettative di chi vuole esplorare Dubai e avere la possibilità di visitare EXPO DUBAI perché il pacchetto include una visita al sito dell'Expo ed escursioni per conoscere gli aspetti di modernità e tradizioni degli Emirati Arabi.

Vantaggi: Cene incluse – trasferimenti inclusi – assistenza in italiano per tutta la durata del viaggio.

Programma

4 dicembre: PARTENZA da Alba e Savigliano - volo da MILANO MALPENSA a DUBAI

5 dicembre: DUBAI - TOUR DUBAI MODERNA

6 dicembre: INTERA GIORNATA DUBAI EXPO

7 dicembre: DUBAI - SAFARI NEL DESERTO IN JEEP 4X4

8 dicembre : DUBAI - MILANO MALPENSA – RIENTRO ad Alba e Savigliano

€ 1880 a persona in camera doppia

SI RICORDA CHE:

● La documentazione necessaria in seguito all'emergenza sanitaria Covid 19 sarà indicata in fase di conferma del viaggio

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie misure di sicurezza. Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato con flussi e ricambio d'aria regolare, sanificati giornalmente, distanze di sicurezza a bordo, misurazione temperatura all’imbarco, obbligo di mascherina e gel disinfettante a disposizione. Hotel e ristoranti selezionati in base all’osservanza delle misure di sicurezza previste.

INFO E PRENOTAZIONI:

WAPP BIZ: 327 324 92 79

E-mail: info@maratonaviaggi.it

Tel.: +39 0172 37 05 33

business travel - eventi e viaggi di gruppo - turismo

Alessia Porani

T. : +39 0172 370533

Cell.: +39 327 324 92 79 (whatsapp)