Recuperati due gattini: aspettano una famiglia che li accolga

Oggi il Pinco Pallino vi presenta due gattini appena recuperati: cerchiamo per loro una casa che li accolga, hanno circa 2 mesi, quello bianco e nero dovrebbe essere un maschio e l’altro una femmina.

E poi vogliamo nuovamente portare alla vostra attenzione Blitz: è un cane troppo bello per essere dimenticato in canile, eppure è da tantissimo tempo che stiamo cercando una casa per lui. Oltre a essere bellissimo, come potete vedere dalla foto, con il tempo è anche diventato ubbidiente, non invadente, paziente… veramente un compagno perfetto!



Rifugio Pinco Pallino

Tel. 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club