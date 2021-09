Due giorni di open days all'Apm di Saluzzo per scoprire i corsi di musica e teatro per l'anno 2021/2022

Ritornano mercoledì 29 e giovedì 30 settembre le giornate a porte aperte per coloro che si vogliono approcciare allo studio di uno strumento musicale o vogliano cimentarsi con la recitazione.

Il coordinatore del Dipartimento di Musica e Teatro, prof. Daniele Giacobbe e Referente ABRSM - Associated Board of the Royal Schools of Music – sarà a disposizione per orientare i nuovi iscritti nella scelta del loro percorso artistico e per consigliare eventuali discipline musicali complementari.

Come già avvenuto nei primi due giorni di Open Day, i docenti della scuola saranno a disposizione per presentare a tutti gli interessati il proprio operato e le attività individuali e collettive che costituiranno il percorso musicale offerto dalla Scuola.

Sarà possibile, per i più piccoli, partecipare ad incontri di prova con il seguente calendario: mercoledì 29, ore 16 (dagli 0 ai 36 mesi) e ore 17.30 (1^ e 2^ primaria); sarà inoltre possibile incontrare i docenti del percorso musicale Suono Anch’io rivolto ai bambini della 3^,4^ e 5^ primaria.

Incontro di prova giovedì 30, ore 16 (1° anno scuola infanzia) e ore 17.30 (2° e 3° anno scuola infanzia).



Per ulteriori informazioni relative ai giorni e agli orari di disponibilità di ciascun docente e disciplina durante le giornate aperte, visitare la pagina web del sito APM dedicata, all’indirizzo www.scuolaapm.it

La segreteria della Scuola sarà aperta per informazioni ed iscrizioni con il seguente orario:

lunedì – venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 (tel. 0175 47031).