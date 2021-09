Nuova avventura per Diego Rosa, fresco di passaggio alla Eolo-Kometa.

Il ciclista classe '89 di Corneliano d'Alba, nelle ultime due stagioni in forza alla francese Arkea-Samsic, ha firmato per una stagione per il team di Ivan Basso e Alberto Contador.

Rosa è il primo innesto della Eolo-Kometa in vista della prossima stagione agonistica e torna, dunque, a correre per una squadra italiana.