Handbike: la P.a.s.s.o. festeggia Diego Colombari, medaglia d’oro a Tokyo

Riflettori instancabilmente accesi sull’atleta dell’handbike della Polisportiva cuneese Diego Colombari che il 2 settembre a Tokyo si è aggiudicato l’Oro Paralimpico nella staffetta con Paolo Cecchetto e Luca Mazzone.

Una medaglia d’Oro, per Colombari, vinta sotto una pioggia battente distaccando di molto francesi e americani, che vale anni di sacrifici, allenamenti e gare in giro per l’Italia con i compagni della P.a.s.s.o.

E proprio i compagni di squadra dell’handbike cuneese, il direttivo e i soci fondatori si sono ritrovati domenica 19 settembre al Giardino dei Tigli di Cussanio per l’ennesima pedalata e per festeggiare i successi di Diego nella Paralimpiade da poco terminata.

Una pedalata in allegria che ha riunito quasi tutta la Polisportiva al completo: Maurizo Tallone Presidente dell’Associazione ASD, Remo Merlo Responsabile Generale, gli atleti Silvana Taravelli, Valentina Rivoira, Ivan Sperone, Massimo Giacoma, Diego Ferrero, Claudio Mirabile, Gianfranco Pigozzo, Roberto Casetta, Igor Galliano, Aldo Baudino.

Ne è seguito un appuntamento conviviale con taglio della torta e un brindisi in allegria con l’augurio di ripetere questi grandi successi.

Colombari ha esordito con la P.a.s.s.o. nel 2010 e crescendo ciclisticamente ha bruciato tutte le tappe possibili: due volte campione Italiano nella gara in linea, 4 volte campione Italiano sia nella Cronometro che in linea. Ha vinto il circuito europeo di EHC di handbike nel 2014 e si è aggiudicato la Maglia Rosa del Giro d’Italia Handbike per 3 anni. Con la maglia azzurra ha disputato gare di coppa del mondo in Italia, Belgio, Olanda e il Mondiale handbike in Sud Africa.

Infine, in Portogallo, nel giugno scorso aveva vinto i Mondiali di ciclismo con il Team Relay nella staffetta Handbike.