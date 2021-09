Moto Club Ceva: buoni risultati nel Motorally e nell'enduro

Fine settimana positivo, quello da poco trascorso, per il Moto Club Ceva.

Sabato 18 settembre a Spoleto (PG), con la 7^ e 8^ prova, si è concluso il Campionato Italiano Motorally e Raid TT 2021.

Chiusura in bellezza per il monregalese Guglielmo Rossi che nella sua prima stagione nel mondo della navigazione riesce a strappare per pochi punti il terzo posto nella classifica di Campionato nella categoria Under 23.

Si ringraziano il Team Enjoy per il supporto, il Team ABC Rally Action e il Moto Club Old Farm Racing per l'assistenza in gara.

Nell'enduro invece, domenica 19 settembre a Dego (SV) il Moto Club Ceva ha presentato diversi piloti al via della 4^ prova del Campionato Regionale Ligure dove a decidere la classifica sono stati un breve cross test ed un variegato enduro test per un totale di sette prove speciali.

Un ottimo 1° posto nella classe ospiti per Marco Vizio (5° assoluto) e a seguire un 4° e 5° posto per Luca Manassero e Emanuele Galliano. Ancora buoni piazzamenti per Francesco Sancio, Paolo Lanfranco e Matteo Cagna.