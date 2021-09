Pioggia di medaglie, tra atletica e skiroll, per Alessio Romano

Una settimana di successi per Alessio Romano tra Atletica e Skiroll.

Il giovane quindicenne di Demonte, impegnato sui due fronti, ha conquistato in una settimana sei podi con 4 vittorie, un secondo ed un terzo posto nelle gare disputate fra Lombardia e Piemonte.

A Lovere sul lago d'Iseo, tra sabato e domenica 11 e 12 settembre, l'atleta dello sci club SkiAvis Borgo ha conquistato nel Campionato Italiano Allievi di Skiroll una bellissima medaglia d'argento nella combinata, grazie al terzo posto della gara in piano a skating, e la vittoria del giorno dopo nella prova in salita ad inseguimento in alternato.

Posati gli skiroll, il mercoledì successivo si è aggiudicato a Caraglio, con un bell' allungo finale, il campionato provinciale di corsa su strada nel trofeo "Corri con Guido Riba" (categoria cadetti).

Infine, lo scorso weekend, sulla pista di Atletica di Volpiano, dove sono andati in scena i Campionati Regionali Cadetti, con i colori della società Asd Roata Chiusani si è imposto con due gare tattiche risolte brillantemente allo sprint, sia sui 1000 mt, sia sui 2000 mt conquistando così i 2 titoli regionali in palio nel Mezzofondo.

Un bel bilancio complessivo che conferma, dopo i titoli italiani di staffetta quest'inverno sugli sci da Fondo e quello individuale nella corsa in Montagna questa primavera, la polivalenza di questo giovane atleta della Valle Stura che chiuderà la sua stagione da podista con i Campionati italiani in pista a Parma nel primo weekend di ottobre dove sarà schierato per il Piemonte verosimilmente sui 2000 mt piani, la sua gara preferita.