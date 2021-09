Volley maschile A2 - Il nuovo opposto di Mondovì Arinze Kelvin Kwachukwu è atterrato a Milano

In mattinata è atterrato, all’ aeroporto di Milano Malpensa, il nuovo opposto nigeriano del Vbc Synergy Mondovì, Arinze Kelvin Kwachukwu , classe 2002, 215 centimetri di altezza, che nelle ultime due stagioni ha giocato nel Fenerbahce di Instanbul.

Da oggi il nuovo opposto biancoblù sarà a disposizione della squadra di Coach Denora, con cui inizierà la preparazione per il campionato. Arinze Kelvin Kwachukwu conoscerà i nuovi tifosi sabato sera in occasione della presentazione ufficiale in Piazza Ellero.