Alba: da lunedì 27 settembre via Snider è riservata al transito degli autobus scolastici extraurbani

Per agevolare la salita e discesa degli studenti dagli autobus ed evitare assembramenti all’interno dell’autostazione di piazzale Dogliotti ad Alba, nelle due fasce orarie di punta, da lunedì 27 settembre, via Snider sarà riservata al transito degli autobus extraurbani dedicati agli studenti degli istituti scolastici albesi.

La via sarà vietata al traffico dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 8.00 per la discesa e dalle ore 13.15 alle ore 14.15 per la salita.

Sarà comunque possibile parcheggiare negli stalli di sosta.