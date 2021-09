In calo i positivi ad Alba: ora sono 25. Stabili i ricoveri a Verduno (12)

Stabili i ricoveri a Verduno, mentre continuano a calare i contagi sotto le cento torri.

Le indicazioni sono quelle che arrivano dall’ultimo aggiornamento sullo stato dell’epidemia diffuso dal Comune di Alba, sulla base dei dati forniti dalla piattaforma della Regione Piemonte e dall’Asl Cn2.

La prima riferisce che i residenti attualmente positivi al virus, aggiornati a ieri, giovedì 23 settembre, erano 25, due dei quali ricoverati. In città non si è intanto registrato alcun nuovo decesso (il dato è fermo da mesi a quota 72), mentre i guariti sono saliti a quota 1.392, otto in più rispetto a venerdì scorso.

Da rilevare la diminuzione nell’andamento dei positivi, che una settimana fa (17 settembre) erano 34, quindici giorni fa 49 e tre settimane addietro (3 settembre) 41.



Pressoché invariati intanto i ricoveri registrati a Verduno. Attualmente i pazienti in cura per il Covid in ospedale sono 12, uno dei quali in terapia intensiva. Una settimana fa erano 11, mentre sette giorni prima 8.



Sempre l’Asl aggiorna poi il dato dei vaccinati. Le dosi somministrate sono arrivate a quota 232.338, di cui 127.340 prime dosi (su una popolazione "vaccinabile" di circa 155mila residenti), 104.824 seconde dosi e 174 terze dosi.